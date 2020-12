I dirigenti della Juventus indagati per l’esame farsa di Suarez a Perugia, sospesa la rettrice dell’università (Di venerdì 4 dicembre 2020) Esame farsa Suarez: indagati i dirigenti della Juventus Anche i dirigenti della Juventus sono indagati per l’esame farsa di italiano, che il calciatore Luis Suarez ha affrontato il 17 settembre scorso all’Università degli Studi di Perugia per ottenere il prima possibile la cittadinanza italiana. Ne dà comunicazione con una nota stampa la procura di Perugia, diretta da Raffaele Cantone. “Dopo le perquisizioni e sequestri del 22 settembre 2020, le indagini hanno significativamente corroborato il quadro probatorio che già si era delineato in ordine all’organizzazione, da parte degli indagati, nel corso di una sessione ... Leggi su tpi (Di venerdì 4 dicembre 2020) EsameAnche isonoperdi italiano, che il calciatore Luisha affrontato il 17 settembre scorso all’Università degli Studi diper ottenere il prima possibile la cittadinanza italiana. Ne dà comunicazione con una nota stampa la procura di, diretta da Raffaele Cantone. “Dopo le perquisizioni e sequestri del 22 settembre 2020, le indagini hanno significativamente corroborato il quadro probatorio che già si era delineato in ordine all’organizzazione, da parte degli, nel corso di una sessione ...

ZZiliani : ESAME DI #SUAREZ: INDAGATI I DIRIGENTI DELLA #JUVENTUS. SI SONO “attivati ai massimi livelli istituzionali per acce… - Gazzetta_it : #Suarez, per l'esame farsa a Perugia indagati i manager della #Juve e sospesa la rettrice dell'Università per stran… - reportrai3 : Mirko Schipilliti, associazione medici dirigenti Veneto: 'nell’ordine di servizio c’è scritto: medico coop. non so… - edEr99865 : RT @MarcoGiordano6: Ipotesi di reato a carico dei dirigenti della #Juventus #CasoSuarez - RadioRadioWeb : 'Mai come in questo momento è necessario vedere quali sono le mosse della Procura. Se indaga o meno, e chi, tra i d… -