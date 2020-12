Grillo ammazza il Mes | il Pd avvisa il M5S e Conte aspetta sulla riva

Leggi su dire

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Il 9 dicembre si voterà sul Mes, il cosiddetto ‘salva stati’, che solo pronunciarlo fa venire l’orticaria al M5S, prima forza politica del Paese. In vista del voto si registrano due linee di pensiero: la prima, di chi si considera un gran furbo, dice che alla fine non accadrà niente, che i voti che mancheranno alla maggioranza arriveranno da altre parti visto che nessuno vuol tornare a casa e lasciare il bel posto in Parlamento prima del tempo; la seconda più preoccupata, perché sul Mes comunque si misurerà quanta forza resta all’attuale maggioranza che, subito dopo, avrà altre difficili e dure prove da superare, a partire dalla legge di Bilancio.