Ghoulam | “Si parla troppo degli anni di Sarri Siamo con Gattuso”

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il calciatore del Napoli Faouzi. “Sono contento e felice di tornare a giocare: il mister mi da più minutaggio e io lo prendo ben volentieri. Non è una squadra facile, l’Az. Anche la Real Sociedad avrebbe potuto perderci. Ieri abbiamo fatto il nostro compito: peccato, avremmo voluto vincere ma meglio un punto che niente. Tutte le competizioni sono per noi importanti: dobbiamo dare il 100% e dare sempre il massimo in campo. A Crotone non vogliamo lasciare punti per strada. Questo campionato è strano, dobbiamo cercare continuità di gioco e di risultati se vogliamo ottenere qualcosa di importante. Il sistema di gioco è importante, prepariamo bene le partite, 4-2-3-1 o 4-3-3 è uguale per noi, dipende dal nostro modo di interpretare le partite.completi e sappiamo di essere una grande squadra. Parliamo ...