‘Gf Vip 5’ andrà in onda anche la notte di Capodanno | l’indiscrezione bomba

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Ormai non ce n’è più per nessuno: il Grande Fratello Vip 5 ha conquistato non solo milioni di telespettatori, maMediaset stessa. È così che TvBlog.it ha lanciato la: la sera del 31 dicembre,inuna puntata speciale del reality condotto da Alfonso Signorini. Questo, dunque, significa che ilmusicale di Federica Panicucci verrà eliminato a favore del Gf Vip 5. Il reality, infatti, inizierà l’ultima sera dell’anno subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'articolo proviene da Isa e Chia.