Esame Suarez, procura Perugia: "Juventus si è attivata per accelerare l'iter"

Torna di moda il caso Suarez e nella nota del procuratore Raffaele Cantone si fa inequivocabilmente riferimento alla Juventus e al suo coinvolgimento diretto nello scandalo che si è creato con l'Esame farsa del giocatore uruguaiano presso l'Università per Stranieri di Perugia. Come si legge nel comunicato, "In particolare, è emerso che i contenuti della prova erano stati preventivamente comunicati allo stesso calciatore, giungendo a predeterminare l'esito e il punteggio d'Esame, per corrispondere alle richieste che erano state avanzate dalla Juventus, con la finalità di conseguire un positivo ritorno di immagine, tanto personale quanto per l'Università". Inoltre, si legge: "L'esito degli accertamenti ha consentito di comprendere come, nei primi giorni del mese di settembre del 2020, la dirigenza del

