DARQ | COMPLETE EDITION disponibile da oggi

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Il publisher, Feardemic, e l’acclamato studio indipendente Unfold Games, annuncianocheè orasu Xbox One, PlayStation®4, e PC (Steam e GOG). Le versioni Xbox Series XS, PlayStation®5 e Nintendo Switch, così come le edizioni fisiche, arriveranno nel primo trimestre del 2021. Per celebrare il lancio di, l’ideatore del gioco e fondatore di Unfold Games, Wlad Marhulets, ospiterà due AMA Ask Me Anything su Reddit, precisamente sui subreddit di Xbox One e PS4. L’AMA Xbox One avrà luogo dalle 19:00 alle 21:00, mentre l’AMA PS4 si terrà dalle 22:00 alle 24:00 (orari italiani).è uno spaventoso gioco puzzle che racconta la storia di Lloyd, un ragazzo si ritrova ...