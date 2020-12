Anche Stephen King in coda per il vaccino contro COVID19: sfida all’Infodemia (Di venerdì 4 dicembre 2020) Abbiamo Anche Stephen King in coda per il vaccino contro COVID19. Per sua stessa ammissione As a kid of 5 or 6, I lined up with other little people to get the Polio Vaccine. As a man of 73, I’ll line up for the Covid Vaccine as soon as I’m told it’s time. — Stephen King (@StephenKing) December 4, 2020 “Quando ero un bambino di cinque o sei anni mi sono messo in coda con altri bimbi per vaccinarmi contro la Poliomielite. Ora che sono un uomo di 73 anni, sarò in coda per il vaccino contro COVID19 appena mi diranno che è il mio turno In un tweet che al momento della stesura ha superato i 4000 retweet e ... Leggi su bufale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Abbiamoinper il. Per sua stessa ammissione As a kid of 5 or 6, I lined up with other little people to get the Polio Vaccine. As a man of 73, I’ll line up for the Covid Vaccine as soon as I’m told it’s time. —(@) December 4, 2020 “Quando ero un bambino di cinque o sei anni mi sono messo incon altri bimbi per vaccinarmila Poliomielite. Ora che sono un uomo di 73 anni, sarò inper ilappena mi diranno che è il mio turno In un tweet che al momento della stesura ha superato i 4000 retweet e ...

