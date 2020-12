Alba Parietti boicotta Francesco Oppini? La verità viene a galla (Di venerdì 4 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La showgirl Alba Parietti al cento di numerose critiche da parte dei fan, che sostengono stia boicottando il figlio Francesco Oppini al GFVip. Alba Parietti in queste ultime ore è stata duramente contestata dai fan del Grande Fratello vip e accusata di voler boicottare il figlio Francesco Oppini. Questa sera andrà in onda una nuova Leggi su youmovies (Di venerdì 4 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La showgirlal cento di numerose critiche da parte dei fan, che sostengono stiando il figlioal GFVip.in queste ultime ore è stata duramente contestata dai fan del Grande Fratello vip e accusata di volerre il figlio. Questa sera andrà in onda una nuova

Serena35197911 : RT @c_armeen: Fancam Zorzando perché i miei favs torneranno a brillare come un tempo grazie alle parole di sua maestà Alba Parietti???? #GFV… - zorlandoteam : RT @LaviniaVentanni: Se mai un giorno dovessi diventare madre mi preoccuperò di non essere mai rompi palle come lo è Alba Parietti con suo… - LaviniaVentanni : Se mai un giorno dovessi diventare madre mi preoccuperò di non essere mai rompi palle come lo è Alba Parietti con suo figlio #GFVIP - marty97lanzani : RT @lostaifacendo: Ve lo sblocco io un ricordo: Lo scherzo di Francesco Oppini alla madre Alba Parietti - chiaratat : Non io che 'Ehi, ho rivalutato Urtis' e sempre io che non appena subodoro modalità cozza verso Tommaso 'Ehi amico,… -