X Factor 2020 | i brani e gli ospiti della semifinale di questa sera

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 3 dicembre 2020), giovedì 3 dicembre, andrà in onda ladi X. La diretta potrà essere vista su Sky Uno e in streaming su NOWTV. Gli artisti in gara ormai sono solo 5 e manca davvero pochissimo per scoprire chi si aggiudicherà la vittoriaquattordicesima edizione. Alla guidatrasmissione è tornato Alessandro Cattelan, dopo aver contratto il Coronavirus e essere stato sostituito da Daniela Collu, la quale torna a presentare Hotin secondata. Andiamo, ora, a scoprire tutti iche dovranno cantare i concorrenti rimasti e gliche vedremo esibirsi sul palco. Ie gli...