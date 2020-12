VIDEO Biathlon, Hanna Öberg trionfa nella sprint femminile a Kontiolahti. Azzurre in ombra (Di giovedì 3 dicembre 2020) La Coppa del Mondo di Biathlon femminile è rimasta a Kontiolahti, dove si è già gareggiato lo scorso weekend. Originariamente gli appuntamenti dei prossimi giorni avrebbero dovuto disputarsi a Östersund, ma nel mese di settembre l’Ibu ha deciso di riscrivere il calendario allo scopo di minimizzare gli spostamenti come forma di prevenzione nei confronti del diffondersi del Covid-19. Di conseguenza, si rimane una settimana in più in Finlandia, in una sorta di bolla. Quest’oggi è andata in scena la sprint, anello di congiunzione perfetto con la prima tappa dal momento che con una sprint si era concluso il primo atto. Il successo è andato alla svedese Hanna Öberg a precedere la francese Chevalier e la sorella Elvira. Le Azzurre lontane dalle migliori, con ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) La Coppa del Mondo diè rimasta a, dove si è già gareggiato lo scorso weekend. Originariamente gli appuntamenti dei prossimi giorni avrebbero dovuto disputarsi a Östersund, ma nel mese di settembre l’Ibu ha deciso di riscrivere il calendario allo scopo di minimizzare gli spostamenti come forma di prevenzione nei confronti del diffondersi del Covid-19. Di conseguenza, si rimane una settimana in più in Finlandia, in una sorta di bolla. Quest’oggi è andata in scena la, anello di congiunzione perfetto con la prima tappa dal momento che con unasi era concluso il primo atto. Il successo è andato alla svedesea precedere la francese Chevalier e la sorella Elvira. Lelontane dalle migliori, con ...

La svedese Hanna Oeberg ha vinto la sprint femminile di Kontiolahti, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon. La nordica si è resa protagonista di una prova spettacolare in Finlandia ...

