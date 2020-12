Uomo di 83anni muore in carcere: stava scontando una pena per aver ascoltato musica classica ad alto volume (Di giovedì 3 dicembre 2020) Siamo nel Merseyside, una contea nel North West inglese. La storia, raccontata dal Liverpool Echo e ripresa da molti siti e giornali, è quella di Ian Trainer, un Uomo di 83 anni denunciato più volte dai vicini di casa per via della musica troppo alta proveniente dal suo appartamento. Tanto da arrivare all’arresto. Secondo un ordine del tribunale infatti, Ian non avrebbe dovuto superare i 65 decibel cosa che ha fatto per ascoltare la sua adorata musica classica. Così è finito in carcere, nonostante avesse spiegato ai giudici di aver perso l’udito e di non poter usare apparecchi acustici. Ed in carcere, Ian, è morto. Si è sentito male in cella, è stato subito portato in ospedale ma per lui non c’è stato niente da fare. La notizia ha creato forti polemiche sui social e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Siamo nel Merseyside, una contea nel North West inglese. La storia, raccontata dal Liverpool Echo e ripresa da molti siti e giornali, è quella di Ian Trainer, undi 83 anni denunciato più volte dai vicini di casa per via dellatroppo alta proveniente dal suo appartamento. Tanto da arrivare all’arresto. Secondo un ordine del tribunale infatti, Ian non avrebbe dovuto superare i 65 decibel cosa che ha fatto per ascoltare la sua adorata. Così è finito in, nonostante avesse spiegato ai giudici diperso l’udito e di non poter usare apparecchi acustici. Ed in, Ian, è morto. Si è sentito male in cella, è stato subito portato in ospedale ma per lui non c’è stato niente da fare. La notizia ha creato forti polemiche sui social e ...

clikservernet : Uomo di 83anni muore in carcere: stava scontando una pena per aver ascoltato musica classica ad alto volume - Noovyis : (Uomo di 83anni muore in carcere: stava scontando una pena per aver ascoltato musica classica ad alto volume) Play… - FQMagazineit : Uomo di 83anni muore in carcere: stava scontando una pena per aver ascoltato musica classica ad alto volume -

Ultime Notizie dalla rete : Uomo 83anni Uomo di 83anni muore in carcere: stava scontando una pena per aver ascoltato musica classica ad alto volume Il Fatto Quotidiano Covid, approfondimenti su casi di oggi in Fvg: morto triestino 92enne e triestina 99enne

Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, i 26 decessi afferiscono a: una donna di 99 anni di Trieste morta in una residenza per anziani, una donna di Gorizia di 95 anni de ...

Covid: in Fvg 812 nuovi casi, 7820 tamponi e 26 decessi (2)

Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Fvg, i 26 decessi afferiscono a: una donna di 99 anni di Trieste morta in una residenza per anziani, una donna di Gorizia di 95 anni deceduta in ospedale ...

Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, i 26 decessi afferiscono a: una donna di 99 anni di Trieste morta in una residenza per anziani, una donna di Gorizia di 95 anni de ...Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Fvg, i 26 decessi afferiscono a: una donna di 99 anni di Trieste morta in una residenza per anziani, una donna di Gorizia di 95 anni deceduta in ospedale ...