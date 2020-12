Traffico Roma del 03-12-2020 ore 18:30 (Di giovedì 3 dicembre 2020) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 dicembre 2020) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

virginiaraggi : Le “botticelle”, le carrozze che vedete in giro nel centro di Roma, non potranno più circolare per strada, nel traf… - virginiaraggi : Spostate 42 bancarelle dell'Eur, tra via Cristoforo Colombo e piazzale metro. Creavano pericoli per il traffico e p… - virginiaraggi : Grazie a Carabinieri Roma per blitz anti-camorra in Lazio, Veneto e Campania. Arrestate 28 persone, coinvolto anche… - IlPrimatoN : Smantellato traffico di rifiuti tossici. Un business da quasi mezzo milione di euro semestrali - babyspettri : RT @_Carabinieri_: Usura durante il lockdown: i #Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito misure cautelari nei confronti… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Blocco traffico a Roma: domenica senza auto nella fascia verde, tutte le informazioni RomaToday Viabilità, traffico congestionato verso Roma per rientro. I dettagli

Le ultime notizie dalla regione Lazio di cronaca, attualità, politica, cultura, sport. Aggiornamenti e news quotidiane.

Usura, tassi sino al 500% durante lockdown, 7 arresti a Roma

Chiedevano tassi usurari tra il 150% ed il 500% su base annua. I carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato 7 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di usura continuata in con ...

Le ultime notizie dalla regione Lazio di cronaca, attualità, politica, cultura, sport. Aggiornamenti e news quotidiane.Chiedevano tassi usurari tra il 150% ed il 500% su base annua. I carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato 7 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di usura continuata in con ...