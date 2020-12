Traffico Roma del 03-12-2020 ore 11:30 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Luceverde Roma da Simona Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento in via di Porta Maggiore verso Piazza Vittorio terminato l’intervento dei Vigili del Fuoco via di Porta Maggiore ora percorribile e poi oltre al Traffico di nuovo scorrevole hanno ripreso i normali percorsi le linee tram 514 così come non sono più limitati gli autobus nell’area di Porta sulla tangenziale est tra Lo Scalo San Lorenzo è San Giovanni a seguito di un incidente si transita su un tratto di strada ridotto inevitabili le ripercussioni prosegue tra Viale Cambellotti e via di Tor Bella Monaca chiuso l’accesso al viale Cambellotti tutto a causa di un incidente avvenuto questa mattina altri incidenti in questo momento sulla tangenziale Pizza via Salaria in direzione dello stadio in zona Primavalle incidente tra via Dei Cristofori e via Amalfi e poi incidente sulla Pontina ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 dicembre 2020) Luceverdeda Simona Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento in via di Porta Maggiore verso Piazza Vittorio terminato l’intervento dei Vigili del Fuoco via di Porta Maggiore ora percorribile e poi oltre aldi nuovo scorrevole hanno ripreso i normali percorsi le linee tram 514 così come non sono più limitati gli autobus nell’area di Porta sulla tangenziale est tra Lo Scalo San Lorenzo è San Giovanni a seguito di un incidente si transita su un tratto di strada ridotto inevitabili le ripercussioni prosegue tra Viale Cambellotti e via di Tor Bella Monaca chiuso l’accesso al viale Cambellotti tutto a causa di un incidente avvenuto questa mattina altri incidenti in questo momento sulla tangenziale Pizza via Salaria in direzione dello stadio in zona Primavalle incidente tra via Dei Cristofori e via Amalfi e poi incidente sulla Pontina ...

(FERPRESS) – Roma, 3 DIC – “Se non si interviene con urgenza si rischia di perdere 300 milioni delle risorse totali stanziate a ristoro del crollo dei ricavi da traffico, in quanto sono vincolate al f ...

Tornano le officine mobili” per guasti bus Atac

Presto torneranno a circolare in strada nuovi furgoni per il pronto intervento “sui nostri autobus Atac: 10 ‘officine mobili’ che saranno utilizzate per raggiungere sul posto i mezzi guasti e velocizz ...

