Russia e Germania accelerano sul gasdotto Nord Stream 2

Forse è solo una coincidenza, ma è notevole sottolineare come nel contesto dell'apertura della fase di transizione politica negli Stati Uniti la Germania e la Russia abbiano accelerato sensibilmente sul tema della realizzazione del gasdotto Nord Stream 2 che raddoppierà la connessione infrastrutturale che vincola i mercati energetici dei due Paesi. Gli Stati Uniti durante l'amministrazione Trump hanno fatto InsideOver.

Fi3ldingM3llish : RT @luigiluccarini: 993 morti oggi per #COVID19 5 volte quelli registrati in #Germania e quasi 1/5 di quelli dell'intero continente, #Russ… - GiancaGuarin : RT @luigiluccarini: 993 morti oggi per #COVID19 5 volte quelli registrati in #Germania e quasi 1/5 di quelli dell'intero continente, #Russ… - luigiluccarini : 993 morti oggi per #COVID19 5 volte quelli registrati in #Germania e quasi 1/5 di quelli dell'intero continente,… - Volleyball_it : Mercato: Le ultime da Russia, Polonia, Francia, Slovenia e Germania - forzalube_81 : Mercato: Le ultime da Russia, Polonia, Francia, Slovenia e Germania -

Per la prima volta un vaccino anti Coronavirus viene approvato da un Paese. In Usa i primi farmaci per prevenire il covid il 15 dicembre. Record di nuovi decessi in america: quasi 2.600. Russia, Putin ...

È morta la zarina dei musei russi

Irina Antonova, leggendaria direttrice del Museo Statale di Belle Arti Pushkin di Mosca, e dal 2013 a oggi sua presidente, è scomparsa il 30 novembre all'età di 98 anni. Secondo l’ufficio stampa del m ...

