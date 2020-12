“Ridicola, incoerente e bugiarda”, Elisabetta Gregoraci litiga con Dayane Mello: duro sfogo al GF Vip (VIDEO) (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tra Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello è ormai “guerra”. Dopo la nuova discussione di ieri (che aveva coinvolto anche Rosalinda Cannavò), le due inquiline del Grande Fratello Vip sono probabilmente troppo stanche per dividere lo stesso ambiente. “Ridicola, incoerente e bugiarda”, Elisabetta Gregoraci litiga con Dayane Mello La nuova lite in Casa è scaturita per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 3 dicembre 2020) Traè ormai “guerra”. Dopo la nuova discussione di ieri (che aveva coinvolto anche Rosalinda Cannavò), le due inquiline del Grande Fratello Vip sono probabilmente troppo stanche per dividere lo stesso ambiente.conLa nuova lite in Casa è scaturita per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : “Ridicola, incoerente e bugiarda”, Elisabetta Gregoraci litiga con Dayane Mello: duro sfogo al #GFVip (VIDEO) - IAmTheSun9 : RT @lady__wonka: Dayane che chiede a Elisabetta di mettersi d'accordo per l'aria che non sta bene. Elisabetta sbraita, va sulla difensiva e… - ChiaraAgus20 : RT @lady__wonka: Dayane che chiede a Elisabetta di mettersi d'accordo per l'aria che non sta bene. Elisabetta sbraita, va sulla difensiva e… - HedaLexaIsBack : RT @lady__wonka: Dayane che chiede a Elisabetta di mettersi d'accordo per l'aria che non sta bene. Elisabetta sbraita, va sulla difensiva e… - lady__wonka : Dayane che chiede a Elisabetta di mettersi d'accordo per l'aria che non sta bene. Elisabetta sbraita, va sulla dife… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ridicola incoerente Elezioni Usa, ultimi aggiornamenti: Biden vince in Georgia, Trump in North Carolina. Conte: rafforzare relazioni con l’Italia Il Sole 24 ORE