Policlinico di Bari: padre salva figlio sordocieco grazie ad un trapianto Impegnate 64 persone per la complicatissima operazione (Di giovedì 3 dicembre 2020) Di Francesco Santoro: padre salva la vita al figlio disabile donandogli un rene. La storia arriva da Bari, dove 64 medici e 5 equipe del Policlinico hanno effettuato il trapianto. A dare la notizia sono i responsabili della struttura ospedaliera. «Il giovane con un'insufficienza renale, affetto da un deficit cognitivo grave associato a sordità e cecità e con una fortissima fobia degli aghi, è stato sottoposto a un delicatissimo trapianto di rene da vivente. Si tratta di uno dei primi casi in Italia di trapianto su una persona con grave disabilità- si legge in una nota stampa-. Il ragazzo, seguito prima a Roma, era approdato successivamente al Policlinico di Bari dove aveva cominciato il trattamento dialitico.

