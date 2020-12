Pioli: “La partita di oggi è un insegnamento per la squadra. Hauge può crescere ancora tanto” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Milan TV al termine della partita vinta contro il Celtic:“Un passo avanti molto importante, una partita che ci darà spunti interessanti. Non abbiamo approcciato male la gara ma abbiamo commesso errori che l’hanno condizionata. È un insegnamento per la squadra che deve continuare a credere e giocare. Abbiamo continuato ad attaccare e abbiamo vinto ancora una volta con grande qualità e cuore. Queste due caratteristiche ci porteranno lontano.Record? Noi onestamente non pensiamo a queste cose ma pensiamo a crescere, ma è comunque un grande passo in avanti rimontare 2 gol. La voglia di riprendere una partita importante con delle difficoltà, anche a causa dell’uscita di Kjaer, dimostra che la squadra ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 3 dicembre 2020) Stefanoha parlato ai microfoni di Milan TV al termine dellavinta contro il Celtic:“Un passo avanti molto importante, unache ci darà spunti interessanti. Non abbiamo approcciato male la gara ma abbiamo commesso errori che l’hanno condizionata. È unper lache deve continuare a credere e giocare. Abbiamo continuato ad attaccare e abbiamo vintouna volta con grande qualità e cuore. Queste due caratteristiche ci porteranno lontano.Record? Noi onestamente non pensiamo a queste cose ma pensiamo a, ma è comunque un grande passo in avanti rimontare 2 gol. La voglia di riprendere unaimportante con delle difficoltà, anche a causa dell’uscita di Kjaer, dimostra che la...

