Pelé a Maradona | «Un giorno in paradiso giocheremo nella stessa squadra»

«Un giorno in paradiso giocheremo nella stessa squadra», il toccante messaggio di Pelé per Diego Armando Maradona. Sul proprio profilo Instagram Pelé ha dedicato un toccante messaggio a Diego Armando Maradona a una settimana dalla sua morte. «Oggi sono sette giorni da quanto te ne sei andato. In molti hanno provato a fare un paragone fra le nostre vite. Tu sei stato un genio che ha incantato il mondo. Un mago con il pallone fra i piedi. Una vera leggenda. Ma più di tutto questo, per me, sarai sempre un grande amico, con un cuore ancora più grande. Oggi, sono sicuro che il mondo sarebbe sicuramente un posto migliore se smettessimo di fare paragoni e cominciammo ad ammirarci di più.»

