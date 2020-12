Oggi è una delle donne più belle d’Italia, qui una bambina: chi è? (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nella fotografia in basso era solo una bambina, Oggi è tra le donne più belle e sexy d’Italia: riuscite a riconoscerla? Cristina Chiabotto, Fonte foto: Instagram (@ vanillagirl 86)Nella fotografia messa in evidenza era soltanto una piccola e tenera bambina, Oggi è tra le donne più belle e sexy d’Italia: riuscite a riconoscerla? Ovviamente, come accade di solito, gli anni trascorsi sono davvero troppi per captare qualche somiglianza, ma è proprio lei la bellissima e famosissima Cristina Chiabotto. Nello scatto era davvero molto piccola, probabilmente aveva 1 anno di vita, ma già era davvero meravigliosa. Come sicuramente in tantissimi già sapranno, la nota conduttrice televisiva, showgirl ed ex ... Leggi su chenews (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nella fotografia in basso era solo unaè tra lepiùe sexy: riuscite a riconoscerla? Cristina Chiabotto, Fonte foto: Instagram (@ vanillagirl 86)Nella fotografia messa in evidenza era soltanto una piccola e teneraè tra lepiùe sexy: riuscite a riconoscerla? Ovviamente, come accade di solito, gli anni trascorsi sono davvero troppi per captare qualche somiglianza, ma è proprio lei la bellissima e famosissima Cristina Chiabotto. Nello scatto era davvero molto piccola, probabilmente aveva 1 anno di vita, ma già era davvero meravigliosa. Come sicuramente in tantissimi già sapranno, la nota conduttrice televisiva, showgirl ed ex ...

Capezzone : +Oggi su @laveritaweb ??+ Secondo la campagna #Trump, anche Roma e l’Italia coinvolte nella possibile manipolazione… - Pontifex_it : Oggi come ieri, alla radice della schiavitù si trova una concezione della persona umana che ammette la possibilità… - robertosaviano : Il ricercatore svedese-iraniano #AhmadrezaDjalali potrebbe essere giustiziato oggi. Solo una forte e rapida reazion… - Davidone74 : RT @silviabar12: Ricordo in primavera il giorno in cui ci furono 1000 morti ed era silenzio. Oggi 993 e siamo a discutere di amenità come n… - eleitaliana : RT @rimmel83837671: #3dicembre 993 persone che non ci sono più. Nel giro di 24 ore queste persone non ci sono più. Persone che avevano fam… -