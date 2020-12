MotoGP: due giorni di test per KTM a Jerez (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nelle giornate di martedì e mercoledì la KTM è scesa in pista a Jerez per una sessione di test in vista della stagione 2021. A macinare chilometri in sella alla RC16 sono stati - ancora una volta - i ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nelle giornate di martedì e mercoledì la KTM è scesa in pista aper una sessione diin vista della stagione 2021. A macinare chilometri in sella alla RC16 sono stati - ancora una volta - i ...

motosprint : #MotoGP: due giorni di test per #KTM a Jerez - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Preparazione a due e quattro ruote per @Petrux9 , @ValeYellow46 e @FrankyMorbido12 - - motograndprixit : #MotoGP | Preparazione a due e quattro ruote per @Petrux9 , @ValeYellow46 e @FrankyMorbido12 -… - Motorsport_IT : #MotoGP | Pedrosa: due giorni di test in attesa del rinnovo con KTM - n0506baekhyun : RT @gponedotcom: Marc Marquez: 'Non mi aspettavo che Alex salisse sul podio quest'anno': VIDEO - I due fratelli faccia a faccia. Alex: 'Mar… -