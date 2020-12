Milan-Celtic | Brahim Diaz | “Pioli ci ha dato una marcia in più | Ibrahimovic mi manca”

(Di giovedì 3 dicembre 2020) “Il ritorno di Pioli è stato molto positivo e, anche se tutto lo staff ci ha permesso di lavorare al massimo, la sua presenza ci haunain più. Siamo soddisfatti per la partita, per tutto ciò che ha fatto la squadra e per il mio gol“. Così, trequartista delai microfoni di Sky, dopo la vittoria rossonera sulche qualifica la squadra di Pioli ai sedicesimi di Europa League con un turno d’anticipo. “Sono contento di far parte di questo grande club, mi sento bene e sono felice di essere qui. Io gioco dove mi dice il mister. Sto giocando a un buon livello però devo sempre migliorare. La squadra mi sta aiutando molto e sono contento di ciò che sta facendo il club. Iovic? Mi manca tanto, è un giocatore incredibile che fa sempre la ...

AntoVitiello : AC #Milan comunica che il tecnico Stefano #Pioli e il suo vice Giacomo Murelli sono risultati negativi al tampone e… - AntoVitiello : #Milan aritmeticamente ai sedicesimi di Europa League dopo la vittoria col Celtic e il Ko dello Sparta. Terzo gol p… - SkySport : ???? EUROPA LEAGUE ? ?? MILAN-CELTIC 4-2 Risultato finale ? ? #Rogic (8’) ? #Edouard (14’) ? #Calhanoglu (24’) ?… - Salvato95551627 : RT @Eurosport_IT: CHE GARA A SAN SIRO! ?? Il Milan va sotto di due reti con il Celtic ma compie una straordinaria rimonta e si qualifica ai… - zazoomblog : Il Milan rimonta il Celtic e va ai sedicesimi di Europa League - #Milan #rimonta #Celtic #sedicesimi -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Celtic

Il Milan non perde tempo e prende subito l’iniziativa, ma è il Celtic a passare in vantaggio dopo sette minuti con Rogic che sfrutta un malinteso in disimpegno tra Donnarumma e Krunic e dal limite ...Amici di MilanNews.it, benvenuti nella sala conferenza di San Siro, dove tra pochi milnuti Stefano Pioli parlerà nel post partita di Milan-Celtic. Restate con noi per non perdere neanche una ...