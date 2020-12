Milan-Celtic, Brahim Diaz: “Pioli ci ha dato una marcia in più, Ibrahimovic mi manca” (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Il ritorno di Pioli è stato molto positivo e, anche se tutto lo staff ci ha permesso di lavorare al massimo, la sua presenza ci ha dato una marcia in più. Siamo soddisfatti per la partita, per tutto ciò che ha fatto la squadra e per il mio gol“. Così Brahim Diaz, trequartista del Milan ai microfoni di Sky, dopo la vittoria rossonera sul Celtic che qualifica la squadra di Pioli ai sedicesimi di Europa League con un turno d’anticipo. “Sono contento di far parte di questo grande club, mi sento bene e sono felice di essere qui. Io gioco dove mi dice il mister. Sto giocando a un buon livello però devo sempre migliorare. La squadra mi sta aiutando molto e sono contento di ciò che sta facendo il club. IBrahimovic? Mi manca tanto, è un giocatore incredibile che fa sempre la ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Il ritorno di Pioli è stato molto positivo e, anche se tutto lo staff ci ha permesso di lavorare al massimo, la sua presenza ci haunain più. Siamo soddisfatti per la partita, per tutto ciò che ha fatto la squadra e per il mio gol“. Così, trequartista delai microfoni di Sky, dopo la vittoria rossonera sulche qualifica la squadra di Pioli ai sedicesimi di Europa League con un turno d’anticipo. “Sono contento di far parte di questo grande club, mi sento bene e sono felice di essere qui. Io gioco dove mi dice il mister. Sto giocando a un buon livello però devo sempre migliorare. La squadra mi sta aiutando molto e sono contento di ciò che sta facendo il club. Iovic? Mi manca tanto, è un giocatore incredibile che fa sempre la ...

acmilan : Do you know who our current #UEL top scorer is? Find out in tonight's stats ?? - AntoVitiello : #Milan aritmeticamente ai sedicesimi di Europa League dopo la vittoria col Celtic e il Ko dello Sparta. Terzo gol p… - AntoVitiello : Andrea #Conti fuori dai convocati di oggi con il #Celtic per scelta tecnica e non per infortunio #Milan - Rossonero__1899 : RT @AntoVitiello: #Milan aritmeticamente ai sedicesimi di Europa League dopo la vittoria col Celtic e il Ko dello Sparta. Terzo gol per l'o… - YvanGoSlow24 : Lo ammetto: dopo anni e anni di 'hihi sdaih fumandoh' sparati a caso per coprire le cocenti umiliazioni, ieri il… -