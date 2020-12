Haven | Yu e Kay nel trailer di lancio del gioco

Leggi su eurogamer

Game Bakers, già creatori del frenetico e divertente Furi, sono tornati sul mercato da oggi con un nuovo titolo, di genere decisamente differente: un action RPG di nome. Il, disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One e PC, nonché su PS4 e Nintendo Switch nel corso del 2021, vede protagonisti Yu e Kay, due amanti che pur di restare insieme hanno rinunciato a tutto e sono fuggiti su un pianeta dimenticato, lasciandosi alle spalle tutto ciò che conoscevano. La sinossi ufficiale lo identifica come "un GDR d'avventura sull'amore, la ribellione e la libertà" ed effettivamente sono tutti temi particolarmente distintivi già a partire da questo, che mette in luce quanto l'elemento sinceramente romantico sia importante, alla pari di quello esplorativo e dei combattimenti.