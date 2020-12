Gattuso: «Rinnovo? Non è la priorità per me. Più forti del Milan? Se lo dice Pioli…» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro l’AZ Alkmaar. Le sue dichiarazioni Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro l’AZ Alkmaar. Le sue parole. MATCH – «Potevamo chiuderla ma non siamo stati bravi. Abbiamo commesso tantissimi errori, ci è andata bene alla fine. Abbiamo dato troppo campo a loro, senza gestire bene il vantaggio. Ci stava anche la sconfitta oggi, non era facile venire qua e giocarsela. Potevamo leggere meglio delle situazioni, ultimamente chi entra dalla panchina ci ha dato tanto mentre oggi ci ha dato poco. Tra una settimana ce la giocheremo contro la Real Sociedad, c’è rammarico». NOTE POSITIVE – «Ci sono le cose positive, assolutamente. Ma bisogna parlare prima delle cose negative. Potevamo gestirla meglio sui 90 minuti, in ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Rino, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro l’AZ Alkmaar. Le sue dichiarazioni Rino, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro l’AZ Alkmaar. Le sue parole. MATCH – «Potevamo chiuderla ma non siamo stati bravi. Abbiamo commesso tantissimi errori, ci è andata bene alla fine. Abbiamo dato troppo campo a loro, senza gestire bene il vantaggio. Ci stava anche la sconfitta oggi, non era facile venire qua e giocarsela. Potevamo leggere meglio delle situazioni, ultimamente chi entra dalla panchina ci ha dato tanto mentre oggi ci ha dato poco. Tra una settimana ce la giocheremo contro la Real Sociedad, c’è rammarico». NOTE POSITIVE – «Ci sono le cose positive, assolutamente. Ma bisogna parlare prima delle cose negative. Potevamo gestirla meglio sui 90 minuti, in ...

