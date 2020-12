Elisabetta Gregoraci parla a Pierpaolo con il cuore in mano: “Non voglio far nascere l’amicizia” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Lungo confronto nella tarda serata di ieri tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo. I due protagonisti del Grande Fratello Vip 5 hanno avuto modo di parlarsi a cuore aperto di fronte ad Andrea Zelletta, che ha assunto i panni di arbitro superpartes. Alcuni passaggi del chiarimento tra i due (trovate il video integrale alla fine dell’articolo) meritano la nostra attenzione, e non solo quella dei Gregorelli: ecco dunque che cosa si sono detti . Pierpaolo spiega le sue ragioni a Elisabetta in un lungo confronto Pierpaolo: “Ovvio che qualcosa si è spezzato, ma penso sia tangibile no? Il mio carattere mi fa chiudere. io vorrei aprirmi ma sono bloccato. Io non sono come prima ma non lo sarò mai più. Il fatto di darti centomila abbracci, quello non accadrà ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 3 dicembre 2020) Lungo confronto nella tarda serata di ieri tra. I due protagonisti del Grande Fratello Vip 5 hanno avuto modo dirsi aaperto di fronte ad Andrea Zelletta, che ha assunto i panni di arbitro superpartes. Alcuni passaggi del chiarimento tra i due (trovate il video integrale alla fine dell’articolo) meritano la nostra attenzione, e non solo quella dei Gregorelli: ecco dunque che cosa si sono detti .spiega le sue ragioni ain un lungo confronto: “Ovvio che qualcosa si è spezzato, ma penso sia tangibile no? Il mio carattere mi fa chiudere. io vorrei aprirmi ma sono bloccato. Io non sono come prima ma non lo sarò mai più. Il fatto di darti centomila abbracci, quello non accadrà ...

