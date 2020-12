Dpcm di dicembre | il Governo blinda il Natale Conte | “Stop a spostamenti tra i Comuni il 25 | a Santo Stefano e a Capodanno Dobbiamo evitare la terza ondata”

Agenzia_Ansa : Speranza: 'Il 25 e 26 dicembre e a Capodanno bloccati gli spostamenti anche tra i comuni. Vogliamo riportare in pre… - SkyTG24 : ?? #Covid19, nuovo #Dpcm: 25 e 26/12 e 1/1 blocco degli spostamenti anche tra i Comuni - SkyTG24 : Nuovo Dpcm, da 21 dicembre a 6 gennaio stop spostamenti tra Regioni: le misure annunciate - PiacenzaSera : Nuovo Dpcm: Natale, Santo Stefano e Capodanno nel proprio Comune. Scuola in presenza dal 7 gennaio - Dal 21 dicembr… - ignotoale75 : RT @christianrocca: Approvato il nuovo dpcm: stop agli spostamenti dal 21 dicembre al 6 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm dicembre

A Capodanno coprifuoco fino alle 7 del mattino e non fino alle 5 come gli altri giorni. «Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, nonché dalle ore 22 del 31 dicembre alle ore 7 del 1° gennaio so ...Approvato il nuovo Dpcm firmato da Conte in serata oggi: il provvedimento entrerà in vigore il 4 dicembre 2020 e durerà fino al 15 gennaio 2021 ...