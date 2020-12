Coronavirus: Dpcm, stop cenoni di fine anno, in alberghi solo servizio in camera (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera". La conferma della norma anticipata nei giorni scorsi arriva dal testo del Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione neglie in altre strutture ricettive è consentitaconin". La conferma della norma anticipata nei giorni scorsi arriva dal testo delfirmato dal premier Giuseppe Conte.

