Collegio 5: Luca Raina è il professore di storia del Convitto ecco come lo ritroviamo fuori dal docu-reality (Di giovedì 3 dicembre 2020) Luca Raina è il professore di storia e geografia del reality di Rai 2 Il Collegio. Il programma diviene giorno dopo giorno sempre più popolare, è deve questo fattore alla sua particolarità di inserire in ambiti storici molto particolari, alcuni ragazzi, obbligandoli a seguire delle direttive scolastiche davvero molto rigide. L'edizione di quest'anno è la quinta dall'inizio del programma è la realtà vissuta all'interno del Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, è trasportata all'interno degli anni '90. Foto: Instagram/Luca Raina Luca è tra i docenti che si occupano dell'istruzione dei ragazzi e della sua vita privata non si hanno notizie, a parte il fatto di essere originario di Legnano e di essere sposato con ...

