Bebe Vio, la conferma arriva dalle autorità: la brutta notizia poco fa (Di giovedì 3 dicembre 2020) Bebe Vio multata nella sua città natale, Mogliano Veneto, per aver violato le norme del Dpcm anti-Covid. La campionessa paralimpica era tornata nella Marca per festeggiare insieme alla famiglia il compleanno di papà Ruggero. Come riportato da "La Tribuna di Treviso", verso sera Bebe si è trovata con una decina di amici per bere qualcosa in compagnia. Il gruppo ha scelto il bar-ristorante "Assaggi&Beccofino" in pieno centro a Mogliano. (Continua..) Fin qui nulla di strano se non fosse che la compagnia si è fermata nel locale ben dopo l'orario di chiusura previsto per legge alle ore 18. Ai carabinieri di Mogliano è arrivata una segnalazione in cui si diceva che il noto locale di Via Marconi era ancora aperto alle otto di sera. Quando i militari dell'Arma sono entrati hanno trovato Bebe e gli amici seduti ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 3 dicembre 2020)Vio multata nella sua città natale, Mogliano Veneto, per aver violato le norme del Dpcm anti-Covid. La campionessa paralimpica era tornata nella Marca per festeggiare insieme alla famiglia il compleanno di papà Ruggero. Come riportato da "La Tribuna di Treviso", verso serasi è trovata con una decina di amici per bere qualcosa in compagnia. Il gruppo ha scelto il bar-ristorante "Assaggi&Beccofino" in pieno centro a Mogliano. (Continua..) Fin qui nulla di strano se non fosse che la compagnia si è fermata nel locale ben dopo l'orario di chiusura previsto per legge alle ore 18. Ai carabinieri di Mogliano èta una segnalazione in cui si diceva che il noto locale di Via Marconi era ancora aperto alle otto di sera. Quando i militari dell'Arma sono entrati hanno trovatoe gli amici seduti ...

