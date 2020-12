Autostrade, il Riesame: “Castellucci senza scrupoli su vita utenti”. Domiciliari revocati perché non è più amministratore delegato (Di giovedì 3 dicembre 2020) Libero e interdetto, ma solo perché non è più amministratore delegato. Giovanni Castellucci, secondo il Riesame di Genova che ha revocato gli arresti Domiciliari al top manager ex numero uno di Autostrade, “emerge un quadro di totale mancanza di scrupoli per la vita e l’integrità degli utenti delle Autostrade”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Libero e interdetto, ma solonon è più. Giovanni Castellucci, secondo ildi Genova che ha revocato gli arrestial top manager ex numero uno di, “emerge un quadro di totale mancanza diper lae l’integrità degli utenti delle”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Virus1979C : Autostrade, il Riesame di Genova revoca gli arresti domiciliari e dispone interdizione per l’ex ad Giovanni Castell… - libellula58 : RT @OmbraDuca: Secondo la procura e la Guardia di finanza, gli allora vertici di Aspi sapevano che le strutture erano difettose ma non le c… - OmbraDuca : Secondo la procura e la Guardia di finanza, gli allora vertici di Aspi sapevano che le strutture erano difettose ma… - Simo07827689 : RT @Patty66509580: Autostrade, il Riesame di Genova revoca gli arresti domiciliari e dispone interdizione per l’ex ad Giovanni Castellucci… - bisagnino : Autostrade, il tribunale del riesame revoca gli arresti domiciliari per Castellucci -