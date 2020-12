Amici 20 si inserisce nel pomeriggio di Canale 5

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 3 dicembre 2020)20è da poco ripartito con la ventesima edizione che subito si ferma, come ogni anno, per le festività di Natale. C’è, però, una novità: il programma di Maria De Filippi torna ad inserirsi neldi5. Da mercoledì 9 dicembre, il talent avrà infatti una breve striscia quotidiana in onda alle 16.10, tra la fine di Uomini e Donne e l’inizio del Grande Fratello Vip, il cui appuntamento pomeridiano si sposterà alle 16.20 circa. Giocoforza, slitta alle 16.40 l’ultima stagione de Il Segreto che, considerata la diminuzione della durata, posticipa così il suo addio dai telespettatori. E’ confermato, invece, il daytime di20 su Italia 1 alle 19.00, in una collocazione – come prevedibile – non facile (media finora poco sopra il 3% di share).