Alta tensione tra Governo e Regioni, Toti: "Dl pubblicato senza confronto, scorretto" (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA – "Siamo riuniti come Regioni, ma vorrei che fosse chiaro che il decreto legge del governo con queste misure e' gia' pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Trovo assai scorretto che il governo adotti una simile misura senza neppure parlarne con gli enti locali. Mentre noi discutiamo dei suggerimenti da dare al governo, la legge e' gia' stata fatta. Tutti in casa, a prescindere da dati, zone gialle, diffusione del virus. Ma deve essere chiaro di chi e' la responsabilita' di tutte queste assurdita'". Parole al vetriolo per il presidente della Regione Liguria e vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Giovanni Toti, contro il decreto legge approvato nella notte.

