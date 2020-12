Alessia Marcuzzi | “Sono piena di fragilità | da un anno faccio psicoterapia”

(Di giovedì 3 dicembre 2020) La conduttrice de Le Iene confessa di non essere invincibile, come molti pensano. Le suele tiene nascoste, ma ammette di aver intrapreso un percorso terapeutico che la sta aiutando molto. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

fanpage : 'Barbara D’Urso, Maria De Filippi, Alfonso Signorini, Alessia Marcuzzi e tutta la schiera della vostra bolgia infer… - alemakko : RT @dea_channel: sua divinità Alessia Marcuzzi?? @lapinella in total red dal backstage fotografico per #grazia???????????? - zazoomblog : Alessia Marcuzzi a cuore aperto rivela l’incubo dell’età: “Piango da sola sento il tempo che passa” - #Alessia… - Notiziedi_it : Alessia Marcuzzi: “Da un anno vado dalla psicoterapista” - zazoomblog : Alessia Marcuzzi incontenibile su Instagram: arrivano anche i complimenti della Canalis - #Alessia #Marcuzzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi

La conduttrice de Le Iene confessa di non essere invincibile, come molti pensano. Le sue fragilità le tiene nascoste, ma ammette di aver intrapreso un percorso terapeutico che la sta aiutando molto.Tutte le paure di Alessia Marcuzzi, ormai alle soglie dei cinquant'anni: "E' un'età complicata, ma so di essere una persona fortunata" ...