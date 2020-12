Sampdoria inserita nel trust Rosan | tutti i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Laè statanel: garantirà l’apporto di finanza esterna per le procedure di concordato La, o meglio la controllante SportSpettacolo, è stataall’interno delcostituito da Gianluca Vidal in data 13 novembre. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU SAMPNEWS24 Come riporta il Secolo XIX, questo significa che la società blucerchiata ha legalmente un nuovo titolare o proprietario nominale. Leggi su Calcionews24.com