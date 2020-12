Salvini, due pesi e due vaccini: ieri no vax, oggi scienziato (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Almeno quando si parla di salute la politica, o meglio la propaganda politica, dovrebbe avere il pregio di tacere. Così non è purtroppo. Scopriamo oggi che l'ex ministro degli Interni, Matteo Salvini, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Almeno quando si parla di salute la politica, o meglio la propaganda politica, dovrebbe avere il pregio di tacere. Così non è purtroppo. Scopriamoche l'ex ministro degli Interni, Matteo, ...

matteosalvinimi : #Salvini: Grazie alla mia linea sull'immigrazione da Ministro e ai due Decreti sicurezza abbiamo azzerato gli sbarc… - matteosalvinimi : #Salvini: In Gran Bretagna partiranno con i vaccini la settimana prossima, due mesi prima dell'Italia. Agenzia Euro… - robyc2004 : Oggi tutti dicono che in due minuti #Augias ha smerdato #Salvini!Io mi chiedo,ma Salvini avrà capito quello che ha… - Ettore572 : RT @GiancarloDeRisi: Forza Italia verso la spaccatura. Osvaldo Napoli, senatore azzurro, ha detto che sul Mes il partito forzista si farà… - PaoloGrazioso : RT @sciolti_cani: Tragedia in Due Battute Personaggi: Leghista 1 Leghista 2 L1: 'Il #libro su #Salvini ha Cento Pagine Bianche'. L2: 'E qua… -