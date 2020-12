Salemi, arrestato 42enne per spaccio di cocaina (Di mercoledì 2 dicembre 2020) I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo con il prezioso contributo delle Unità Cinofile dei Carabinieri di Palermo hanno svolto nei giorni scorsi mirati servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati al contrasto del fenomeno della detenzione e traffico illecito di sostanza stupefacente. In tale ottica, i Carabinieri della Stazione di Salemi, guidati dal... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di mercoledì 2 dicembre 2020) I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo con il prezioso contributo delle Unità Cinofile dei Carabinieri di Palermo hanno svolto nei giorni scorsi mirati servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati al contrasto del fenomeno della detenzione e traffico illecito di sostanza stupefacente. In tale ottica, i Carabinieri della Stazione di, guidati dal... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo con il prezioso contributo delle Unità Cinofile dei Carabinieri di Palermo hanno svolto nei giorni scorsi mirati servizi straordinari di controllo del ...

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo con il prezioso contributo delle Unità Cinofile dei Carabinieri di Palermo hanno svolto nei giorni scorsi mirati servizi straordinari di controllo del ...Il giovane influencer milanese senza freni nella Casa del Grande Fratello Vip. Cosa è realmente successo tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi prima dell'ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip? A riv ...