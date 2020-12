Pirlo. “Non dobbiamo accontentarci. Stiamo crescendo come squadra” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un Andrea Pirlo piuttosto soddisfatto ha parlato a Sky nel dopo partita di Juventus-Dinamo Kiev. L’allenatore della Juve ha detto: “Abbiamo sofferto un quarto d’ora ma ci sta in certi momenti, è una gara di Champions e capita di doversi difendere per qualche minuto. Sono soddisfatto dell’approccio mentale, sono contento. La mia frase sul fatto che do fastidio? Era una battuta, perché qualcuno insisteva. Vado avanti, non ho problemi con nessuno, sono giovane e devo migliorare”. Sulla crescita della squadra l’allenatore della Juve ha spiegato: “Non dobbiamo accontentarci, oggi, anche se qualificati, era una gara utile per la nostra crescita. Avevamo bisogno di una partita da squadra, è stato un segnale positivo per noi stessi. Morata? È tornato a Torino cresciuto sotto aspetto mentale, qui è a casa ed è libero ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un Andreapiuttosto soddisfatto ha parlato a Sky nel dopo partita di Juventus-Dinamo Kiev. L’allenatore della Juve ha detto: “Abbiamo sofferto un quarto d’ora ma ci sta in certi momenti, è una gara di Champions e capita di doversi difendere per qualche minuto. Sono soddisfatto dell’approccio mentale, sono contento. La mia frase sul fatto che do fastidio? Era una battuta, perché qualcuno insisteva. Vado avanti, non ho problemi con nessuno, sono giovane e devo migliorare”. Sulla crescita della squadra l’allenatore della Juve ha spiegato:, oggi, anche se qualificati, era una gara utile per la nostra crescita. Avevamo bisogno di una partita da squadra, è stato un segnale positivo per noi stessi. Morata? È tornato a Torino cresciuto sotto aspetto mentale, qui è a casa ed è libero ...

romeoagresti : #Pirlo: “Non credo di aver detto cose così forti a Benevento. Sono state frasi di circostanza. Bisogna gestire megl… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Tridente? Domani non penso: probabilmente giocherà @AlvaroMorata, mentre @PauDybala_JR si prepa… - romeoagresti : ?? #CristianoRonaldo non verrà convocato. Turno di riposo concordato con #Pirlo // Ronaldo will be rested tomorrow a… - clikservernet : Pirlo. “Non dobbiamo accontentarci. Stiamo crescendo come squadra” - max_zardi : @Pirlo_official @juventusfc Mi viene un dubbio: quest' anno andate lenti in campionato per andare forte in Champion… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo “Non Università Popolare degli Studi di Milano promuove il webinar su intelligenza artificiale, micro mobilità e 5G Fortune Italia