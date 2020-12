Matthaus | «Maradona mi voleva al Napoli Mi mandarono una valigetta»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’ex calciatore tedesco Lotharha svelato un retroscena che lo accomuna a Diego Armando: le sue dichiarazioni L’ex calciatore tedesco Lotharha svelato un retroscena che lo accomuna a Diego Armando. «Ci conoscevamo da poco, ma Diego inviò una delegazione daa Monaco. Eravamo in un ristorante italiano a Solln (quartiere della città bavarese, ndr), che in realtà era chiuso il sabato, è stato aperto appositamente per quella riunione segreta. Quando sono rientrato da Colonia, alle 21, quattro italiani e unaaspettavano me e il mio agente. I dirigenti delmi hanno mandato i saluti di Diego. Mi chiesero di firmare: quei soldi erano tre volte superiori allo stipendio che guadagnavo al Bayern. C’erano anche ...