Lo speaker bluetooth a forma di lanterna

Di speaker bluetooth ne abbiamo visti tanti: da quelli che non passano inosservati alla versione che ricalca una ruota da Formula 1, oppure il più recente esemplare da fissare alla doccia. Nessuno di questi si avvicina a Light speaker ideato dagli svedesi di Transparent, che hanno creato un altoparlante ispirato a una lanterna, che all'interno integra una luce naturale e imita l'effetto di una fiamma senza però replicare il meccanismo di Pelty, lo speaker che sfrutta un effetto termoelettrico per generare elettricità dalla candela posta al suo interno. Dotato di un woofer passivo da 3 pollici posizionato nella parte più bassa e un driver da 2,5 pollici inserito in quella superiore, il dispositivo ha due manopole separate, una per la luce e una per il suono: variando la luce, cambiano temperatura e ...

Forma inedita e una luce naturale sono i tratti distintivi di Light Speaker, l'altoparlante buono per ascoltare musica e bello da vedere ...

Problema Chiamate bluetooth

Ciao a tutti. Problema piuttosto strano quando lo smartphone è connesso ad un dispositivo Bluetooth, in questo caso la mia auto e un poker speaker che ho usato per verificare che ...

Forma inedita e una luce naturale sono i tratti distintivi di Light Speaker, l'altoparlante buono per ascoltare musica e bello da vedere ...Ciao a tutti. Problema piuttosto strano quando lo smartphone è connesso ad un dispositivo Bluetooth, in questo caso la mia auto e un poker speaker che ho usato per verificare che ...