"Lo sai che tua sorella Ginevra entra al GF Vip?". La reazione di Elettra Lamborghini è immediata e farà parlare (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Si può definire conflittuale il rapporto tra Elettra Lamborghini e la sorella Ginevra. La twerking queen ha sempre gestito in maniera drastica le divergenze con la sorella tanto che non l'ha nemmeno invitata al suo matrimonio con Afrojack. Ginevra ha, invece, cercato di sgonfiare le tensioni parlando di normali litigi familiari. In una recente intervista rilasciata a Fanpage, Ginevra ha detto: "Come in tutte le famiglie ci sono le sorelle e i fratelli che ogni tanto bisticciano. È normale, l'abbiamo fatto sempre anche da piccoline. Però le voglio bene, le auguro il meglio per la sua carriera. È bravissima in quello che fa e io spero di fare altrettanto nel mio". Ginevra ha sostenuto di aver sempre tentato di emergere svicolandosi dall'etichetta del ...

