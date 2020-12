Lecce – Venezia, in Tv e formazioni (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Lecce – Venezia è una delle partite della decima giornata del campionato di Serie B. Entrambe le squadre lottano per la vittoria perchè vogliono tenersi stretta la zona alta della classifica. Ora i padroni di casa occupano il secondo posto con 18 punti a meno due dalla Salernitana capolista, mentre gli ospiti si trovano alla quinta posizione a quota 17 punti. Lecce – Venezia, che partita si prospetta? Lecce e Venezia sono due squadre molto forti nel campionato di Serie B. Hanno alle spalle situazioni molto simili che differiscono solo per una sconfitta subita da parte dei Lagunari. Durante la scorsa giornata i giallorossi di Corini hanno trionfato a Verona contro il Chievo. Grazie alle reti di Stepinski e Falco si sono portati a casa la vittoria. L’allenatore giallorosso contro ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 2 dicembre 2020)è una delle partite della decima giornata del campionato di Serie B. Entrambe le squadre lottano per la vittoria perchè vogliono tenersi stretta la zona alta della classifica. Ora i padroni di casa occupano il secondo posto con 18 punti a meno due dalla Salernitana capolista, mentre gli ospiti si trovano alla quinta posizione a quota 17 punti., che partita si prospetta?sono due squadre molto forti nel campionato di Serie B. Hanno alle spalle situazioni molto simili che differiscono solo per una sconfitta subita da parte dei Lagunari. Durante la scorsa giornata i giallorossi di Corini hanno trionfato a Verona contro il Chievo. Grazie alle reti di Stepinski e Falco si sono portati a casa la vittoria. L’allenatore giallorosso contro ...

periodicodaily : Lecce – Venezia, in Tv e formazioni #SerieB - sowmyasofia : Lecce – Venezia, in Tv e formazioni - MoliPietro : Lecce – Venezia, in Tv e formazioni - Fantacalciok : Lecce – Venezia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Lecce – Venezia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale -