La crisi Real affonda Zidane: Pochettino è pronto a subentrare (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Persino Zidane vede traballare la sua panchina. Sembrava intoccabile, e invece la crisi del Real Madrid sta minando le fondamenta della sua credibilità di tecnico non troppo appariscente ma decisamente vincente. Dopo l’ennesima sconfitta in Champions che apre ufficialmente la crisi, il bilancio del Madrid è di sette vittorie (46,66%), tre pareggi (20%) e cinque sconfitte (33,33%): è quarto in campionato e per la prima volta nella sua storia potrebbe non qualificarsi per gli ottavi di Champions. La sconfitta a Kiev mette il tecnico in una situazione molto delicata, scrive Marca. La figura di Zidane gode di un credito enorme rispetto ai suoi predecessori, ma se la situazione non migliora, neanche lui è al sicuro. E già si fanno i nomi di un eventuale successore: Pochettino o Raúl. Il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Persinovede traballare la sua panchina. Sembrava intoccabile, e invece ladelMadrid sta minando le fondamenta della sua credibilità di tecnico non troppo appariscente ma decisamente vincente. Dopo l’ennesima sconfitta in Champions che apre ufficialmente la, il bilancio del Madrid è di sette vittorie (46,66%), tre pareggi (20%) e cinque sconfitte (33,33%): è quarto in campionato e per la prima volta nella sua storia potrebbe non qualificarsi per gli ottavi di Champions. La sconfitta a Kiev mette il tecnico in una situazione molto delicata, scrive Marca. La figura digode di un credito enorme rispetto ai suoi predecessori, ma se la situazione non migliora, neanche lui è al sicuro. E già si fanno i nomi di un eventuale successore:o Raúl. Il ...

