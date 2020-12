Ellen Page cambiamento importante | “Sono transgender”

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Decisa a rivelare la sua identità sessuale senza più filtri,star di Juno e Umbrella Academy ha scelto i social per annunciare undi vita radicale. L’attrice che si è già dichiarata lesbica ha scritto un post su Instagram dove afferma di essere transgender e di voler, da oggi, essere chiamata con attribuiti al maschile. La notizia che di per sé non dovrebbe scandalizzare è stata ripresa da numerosi organi di stampa internazionali e ha ottenuto un eco mediatico inaspettato. D’origine canadese, appena 33 anni,da oggi desidera farsi chiamare Elliot e spera che questo annuncio sia rispettato e non giudicato. Inoltre l’attrice ringrazia tutti coloro che le sono stati vicino in un periodo di transizione e comprensione del suo: “Chiedo anche di avere pazienza. La ...