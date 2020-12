Elisabetta Gregoraci choc al Gf Vip: «Ho visto con i miei occhi Giulia Salemi con Flavio Briatore…». Lei scoppia a piangere (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci choc al Gf Vip: «Ho visto con i miei occhi Giulia Salemi fare la smorfiosa con Flavio Briatore…». Lei scoppia a piangere. Non si attenuano le tensioni tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Ieri sera, subito dopo la puntata, la showgirl calabrese si è sfogata con Stefania Orlando. Ecco le parole di Elisabetta Gregoraci: «Io sono sempre accanto a Flavio da 15 anni, nel bene e nel male. Quando succedono le cose ci sono. Per quanto riguarda i suoi locali, l’ho sempre aiutato con le pubbliche relazioni. Non si tratta solo di scrivere dei messaggi, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 2 dicembre 2020)al Gf Vip: «Hocon ifare la smorfiosa con». Lei. Non si attenuano le tensioni tra. Ieri sera, subito dopo la puntata, la showgirl calabrese si è sfogata con Stefania Orlando. Ecco le parole di: «Io sono sempre accanto ada 15 anni, nel bene e nel male. Quando succedono le cose ci sono. Per quanto riguarda i suoi locali, l’ho sempre aiutato con le pubbliche relazioni. Non si tratta solo di scrivere dei messaggi, ...

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - Cristinanirvan1 : @camillaranalli9 Io personalmente non difendo Elisabetta difendo l incoerenza di voler a tutti i costi far passare… - Soverato : Gf Vip, furibonda lite tra Elisabetta Gregoraci e Rosalinda Cannavò - seiunaparacula : Mi chiedevo come fosse possibile che una persona come Elisabetta Gregoraci avesse dei fan Ci ho avuto a che fare i… - AminaS53215660 : RT @AtlantisProm: “Tutti vogliono avere Elisabetta Gregoraci come amica, come se fosse la regina Elisabetta. Ma dai, scendi un po’ dalle nu… -