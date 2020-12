Covid, a Napoli nessuno controlla gli immigrati clandestini. Esposto dello studio Vizzino a Comune e Regione (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “immigrati clandestini a Napoli: le misure di contenimento individuate per la zona rossa valgono solo per gli italiani”: è quanto si legge in un Esposto inviato dallo studio legale associato Vizzino al sindaco, al presidente della Regione e alle autorità sanitarie. “E intanto – si legge nella nota di presentazione dell’Esposto – per l’ inattività delle forze pubbliche e delle istituzioni proliferano zone franche, dove l’unica certezza è la costante elusione delle regole stabilite in materia di igiene e sicurezza”. Infine l’appello: “Urgono immediati interventi repressivi e la certa applicazione delle misure sanzionatorie”. Qui il documento integrale L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “: le misure di contenimento individuate per la zona rossa valgono solo per gli italiani”: è quanto si legge in uninviato dallolegale associatoal sindaco, al presidente dellae alle autorità sanitarie. “E intanto – si legge nella nota di presentazione dell’– per l’ inattività delle forze pubbliche e delle istituzioni proliferano zone franche, dove l’unica certezza è la costante elusione delle regole stabilite in materia di igiene e sicurezza”. Infine l’appello: “Urgono immediati interventi repressivi e la certa applicazione delle misure sanzionatorie”. Qui il documento integrale L'articolo proviene da Ildenaro.it.

