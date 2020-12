“Carlo Conti un dilettante”, Fiorello stupisce: cosa avrà voluto dire? (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Fiorello sorprende con le sue parole su Carlo Conti, ma attenti a trarre conclusioni troppo veloce, ecco cosa ha voluto dire il grande show man. Rosario Fiorello (Fonte foto: Getty Images)Nel corso della tredicesima puntata di Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez, Luis e Martin Sal, è intervenuto Rosario Fiorello. Il noto showman si è raccontato in un flusso di coscienza che lo ha portato a ripercorrere la sua vita dal militare fino ai giorni nostri, senza lesinare in dettagli per quanto riguarda i suoi eccessi e i suoi successo. Fiorello si racconta con grande generosità su Youtube lasciando i suoi fan piacevolmente sorpresi e conquistando l’attenzione dei suoi tre interlocutori, totalmente affascinati dai suoi ... Leggi su chenews (Di mercoledì 2 dicembre 2020)sorprende con le sue parole su Carlo, ma attenti a trarre conclusioni troppo veloce, eccohail grande show man. Rosario(Fonte foto: Getty Images)Nel corso della tredicesima puntata di Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez, Luis e Martin Sal, è intervenuto Rosario. Il noto showman si è raccontato in un flusso di coscienza che lo ha portato a ripercorrere la sua vita dal militare fino ai giorni nostri, senza lesinare in dettagli per quanto riguarda i suoi eccessi e i suoi successo.si racconta con grande generosità su Youtube lasciando i suoi fan piacevolmente sorpresi e conquistando l’attenzione dei suoi tre interlocutori, totalmente affascinati dai suoi ...

carlo_masera : RT @ilruttosovrano: In fin dei conti sia il frullatore che Salvini stanno sempre in cucina, ma la grande differenza è che almeno il frullat… - Cateingenito : Passare il 31 sera a guardare Carlo Conti in Tv è un sogno che si sta avverando - Trafello2 : @escopata84 La m di monte carlo conti - Djesu_ : Nessuno rompe il cazzo a Carlo Conti? - OBSESSIONPJM : RT @OBSESSIONPJM: mc seokjin e mc soobin a fare il conto alla rovescia al posto di gigi d’alessio e carlo conti, sono pronta a questo -

Ultime Notizie dalla rete : “Carlo Conti CalcioNapoli24 intervista l’agente di Insigne: “Grande prestazione. De Laurentiis blindi Gattuso” Forza Napoli