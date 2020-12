Bruxelles consiglia un Natale ristretto

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Se il 7 dicembre prossimo, per dire, gli Stati europei allentassero le restrizioni anti-contagio da covid, si avrebbe un nuovo aumento dei ricoveri proprio alla vigilia di, il 24. Se le restrizioni fossero alleggerite il 21 dicembre, una nuova emergenza ospedaliera si determinerebbe nei primi giorni del 2021. La Commissione europea usa questi dati elaborati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) come guida e anche ‘allarme’ per le sue raccomandazioni ai paesi membri in vista delle festività natalizie. Raccomandazioni severe, anche se non obbligatorie. In sintesi: non allentare le restrizioni; il coprifuoco notturno va mantenuto; a messa sì ma no alle funzioni di grosse dimensioni; valutare anche gli eventi di preghiera online o in tv e radio; no ai canti, veicolo di contagio; uso delle mascherine obbligatorio. Non una parola ...