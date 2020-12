Borse deboli, arrivano i realizzi dopo il rally. A Piazza Affari soffrono le banche (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il mese di novembre si è chiuso con un rally per gli indici mondiali, sulle buone notizie in arrivo sul fronte vaccini Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il mese di novembre si è chiuso con unper gli indici mondiali, sulle buone notizie in arrivo sul fronte vaccini

2didenari : #Borse europee deboli, con i realizzi che arrivano dopo la buona performance della prima seduta di dicembre e la co… - DividendProfit : Borse europee deboli in avvio di seduta, timido tentativo di rimbalzo di UniCredit Da FinanciaLounge - InvestingItalia : Borse europee deboli in avvio di seduta, timido tentativo di rimbalzo di UniCredit - - infoiteconomia : Borse europee deboli. Banche e oil in calo a Milano - ElioLannutti : Borse deboli dopo novembre da record. Nodo Mustier: giù Unicredit, balzo Mps @sole24ore -

