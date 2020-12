Twitter sta sperimentando le chat vocali (Di martedì 1 dicembre 2020) (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Dopo aver lanciato i Fleets, Twitter ha iniziato a testare un nuovo prodotto che consentirà agli utenti di riunirsi in chat vocali assieme a uno o più utenti. Questa novità prende il nome di Audio Spaces e sembra trarre ispirazione dal social network Clubhouse, una piattaforma composta da stanze per le conversazioni audio ancora in fase di test riservato a pochissimi utenti. “Twitter sta testando Spaces concentrandosi prima sui gruppi più impattati dagli abusi online (donne e persone in contesti emarginati), per poi renderlo disponibile al pubblico. L’obiettivo è cercare di prevenire linguaggi violenri e discriminatori, troll, e di creare appunto un ‘safe space’ dove gli utenti possono esprimersi liberamente e senza il cosiddetto ... Leggi su wired (Di martedì 1 dicembre 2020) (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Dopo aver lanciato i Fleets,ha iniziato a testare un nuovo prodotto che consentirà agli utenti di riunirsi inassieme a uno o più utenti. Questa novità prende il nome di Audio Spaces e sembra trarre ispirazione dal social network Clubhouse, una piattaforma composta da stanze per le conversazioni audio ancora in fase di test riservato a pochissimi utenti. “sta testando Spaces concentrandosi prima sui gruppi più impattati dagli abusi online (donne e persone in contesti emarginati), per poi renderlo disponibile al pubblico. L’obiettivo è cercare di prevenire linguaggi violenri e discriminatori, troll, e di creare appunto un ‘safe space’ dove gli utenti possono esprimersi liberamente e senza il cosiddetto ...

Audio Spaces è il nome della nuova funzione in fase di test. Ogni utente potrà aprire delle stanze dove conversare con chi desidera ...

David Prowse, che ha interpretato Darth Vader nella prima trilogia di Star Wars, è morto a causa del Covid-19, ha rivelato sua figlia Rachel.

