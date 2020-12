Serie A | colpaccio del Parma in casa del Genoa Toro e Samp non si fanno male

StadioSport : Video Gol Highlights Genoa-Parma 1-2: sintesi 30-11-2020: Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Genoa-Parma 1-2… - jeanpauldl1998 : @farted94 Se hanno messo la Serie A, colpaccio - infoitsport : Serie A, colpaccio Udinese: 1-3 alla Lazio - ilnapolionline : SERIE A, Lazio-Udinese 1-3, colpaccio esterno dei bianconeri - - ParmaLiveTweet : Serie A, colpaccio all'Olimpico dell'Udinese: i bianconeri si portano a +4 sul Parma -

Ultime Notizie dalla rete : Serie colpaccio

Gazzetta del Sud

La gara di Chiavari ha chiuso la nona giornata di serie B, con la Spal che ha agganciato Lecce ed Empoli al secondo posto in classifica a quota 18 punti. Il terzetto insegue la capolista Salernitana, ...Dai posticipi della nona: tre punti d'oro per la compagine di Liverani trascinati dalla doppietta di Gervinho. Buon punto per i doriani in casa di un Torino sempre più annebbiato ...